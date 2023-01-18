 مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 10:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 10:31 ص
اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين الاسرائيلييين، وتكثر الاقتحامات في فترة الأعياد اليهودية وفي المناسبات الخاصة بالاحتلال، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه كما هو الحال في المسجد الابراهيمي في الخليل، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين.

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