المنتخب يتعادل مع غانا ويعقد موقفه في أمم إفريقيا

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مواجهة المنتخب الوطني المصري أمام نظيره الغاني، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الخميس، على ملعب فيليكس هوفوييت بوانيي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

تقدم منتخب غانا في الدقيقة 48 عن طريق محمد قدوس، قبل أن يتعادل عمر مرموش للمنتخب الوطني في الدقيقة 69 من عمر المباراة، ثم أعاد محمد قدوس التقدم للمنتخب الغاني في الدقيقة 71، قبل أن يتعادل الفراعنة مرة أخرى عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 74.

وشهدت المباراة خروج محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب الوطني، بسبب الإصابة، حيث اشتكى من آلام عضلية منعته من استكمال المباراة.

دخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي عمر كمال عبد الواحد، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم ومحمد حمدي، وفي الوسط لعب محمد النني، حمدي فتحي وإمام عاشور، خلف ثلاثي الهجوم محمد صلاح، عمر مرموش ومصطفى محمد.

على الجانب الآخر، دخل منتخب غانا المباراة بتشكيل مكون من: ريتشارد أوفوري في حراسة المرمى، أمامه رباعي في الدفاع دينيس أودوا، ألكسندر دجيكو، محمد ساليسو وجيدوين مينساه، وفي الوسط مجيد أشيميرو، محمد قدوس وساليس عبد الصمد، خلف الثلاثي الهجومي أنطوان سيمنيو، إينياكي ويليامز وجوردان آيو.

بدأت المباراة بشكل هادئ من قبل المنتخبين مع أفضلية نسبية ونشاط للمنتخب الغاني، الذي سبق بالمحاولة الألى في الدقيقة الثالثة بتصويبة من خارج منطقة الجزاء وصلت ضعيفة في يد محمد الشناوي، ثم هجمة عنترية في الدقيقة الخامسة عن طريق مجيد أشيميرو ولكنه تأخر في التمرير لأنطوان سيمينو، الذي وقع في مصيدة التسلل.

تفوق المنتخب الغاني على مستوى الاستحواذ على منطقة وسط الملعب، حتى منتصف الشوط الأول، ولكن دون خطورة أو هجمات حقيقة على مرمى المنتخب الوطني.

وفي الدقيقة 20 ظهر المنتخب الطني في الجانب الهجومي للمرة الأولى من داخل منطقة جزاء غانا عن طريق مرموش الذي حاول الاختراق دون أن ينجح في المراوغة.

ظهر مرموش مرة أخرى في محاولة من الجهة اليسرى، ولكنه تعرض لإعاقة من قبل ساليس عبد الصمد في الدقيقة 37، حصل على إثرها اللاعب الغاني على بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة 43 أرسل عمر كمال عبد الواحد كرة عرضية لم تجد المتابعة الجيدة ولكنها وصلت لإمام عاشور الذي سدد من داخل منطقة الجزاء كرة ضعيفة تصل لحارس المرمى.

بعد دقيقة واحدة أهدر عمر مرموش فرصة واعدة للمنتخب بعدما تأخر في التمرير لمحمد صلاح، الذي تعرض بعدها لإصابة منعته من الاستمرار في المباراة، لتخسر مصر جزء كبير من قوتها، وشارك مصطفى فتحي بديلًا له.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، خطف منتخب غانا هدف التقدم، عن طريق محمد قدوس، لاعب وست هام العائد من الإصابة، بعدما استلم كرة من على حدود منطقة الجزاء، راوغ النني وسددها قوية على يمين محمد الشناوي.

الشوط الثاني بدأ سريعًا من قبل المنتخبين مع أفضلية نسبية كذلك للمنتخب الغاني، والذي كاد أن يسجل الهدف الثاني عن طريق نفس اللاعب، محمد قدوس، في الدقيقة 50 بعدما سدد كرة مرتدة من الشناوي من على حدود منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 51 سجل محمد عبد المنعم هدف التعادل للمنتخب الوطني، بعد ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لعبت على القائم البعيد وأعادها حجازي بعرضية أرضية حولها عبد المنعم للشباك، ولكن ألغاه الحكم بسبب وجود حالة تسلل على أحمد حجازي.

رفع المنتخب الوطني رتم المباراة وزاد من وتيرة الهجوم بحثًا عن هد التعادل، وفي الدقيقة 57، استلم عمر مرموش كرة من بعد منتص الملعب وتوغل بها حتى حدود منطقة جزاء غانا وسدد كرة قوية حولها حارس المرمى لركلة ركنية، ظهر مرموش مرة أخرى بتصويبة قوية في الدقيقة 64 من على حدود منطقة الجزاء تمر قوية أعلى من العارضة.

في الدقيقة 66 انطلت أنطوان سيمينو في هجمة مرتدة سريعة، وحاول مغالطة محمد الشناوي بتسديدة أرضية، ولكن تصدى الشناوي بأريحية.

في الدقيقة 68، لجأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، لدكة البدلاء ودفع بمحمود حسن تريزيجيه بديلًا لمحمد النني، في محاولة لزيادة الكثافة الهجومية.

تغيير سرعان ما أثمر عن هدف التعادل للمنتخب الوطني بعد ضغط من تريزيجيه على إنياكي ويليامز، مهاجم غانا في وسط الملعب ليمرر كرة خاطئة في قلب الدفاع استغلها عمر مرموش وراوغ حارس المرمى ليسجل التعادل في الدقيقة 69.

الرد الغاني لم يتأخر، ففي الدقيقة 71 عاد محمد قدوس، نجم غانا لتسجيل الهدف الثاني وإعادة التقدم لمنتخب النجوم السوداء بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء سددها بقوة لترتطم بيد محمد عبد المنعم وتغالط الشناوي وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 74 تعادل المنتخب الوطني مرة أخرى، بعد مجهود مميز من محمود حسن تريزيجيه بالضغط على لاعبي غانا وتوغل بالكرة من الجهة اليسرى، ثم أرسل كرة عرضية أرضية، حولها مصطفى محمد بلمسة واحدة متقنة للشباك الغانية.

في الدقيقة 88 كاد عمر مرموش أن يسجل هدف الفوز القاتل للمنتخب الوطني بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القايم الأيمن للحارس الغاني.

احتسب الحكم 7 دقائق كوقت بدلًا من الضائع في شوط المباراة الثاني، كادت أن تشهد هدف الفوز للمنتخب الوطني في الدقيقة الخامسة بعدما وصلت كرة لإمام عاشور داخل منطقة الجزاء سددها أرضية ولكن تصدى لها الحارس الغاني، ثم ارتدت بركنية للمنتخب الغاني مرت خطيرة على مرمى محمد الشناوي الذي فشل في إبعاد الكرة.

بهذه النتيجة رفع المنتخب الوطني رصيده للنقطة 2 في وصافة المجموعة الثانية، خلف كاب فيردي المتصدر برصيد 3 نقاط، فيما حصدت غانا نقطتها الأولى في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف موزمبيق.

وتجمع المباراة الثانية في المجموعة بين موزمبيق وكاب فيردي في الرابعة عصر غدٍ، الجمعة.