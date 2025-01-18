النائبة إيرين سعيد تطالب بمراجعة طريقة تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات: لا تفهم ولا تحفظ

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس الوزراء ووزير التعليم، بشأن طريقة تدريس مادة الـ ICT تكنولوجيا المعلومات داخل المدارس.

وطالبت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة حرة» عبر شاشة «الشمس» بمراجعة طريقة تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات ICT في المدارس ، موضحة أن المادة بديلة لمادة الكمبيوتر سابقا، وتتناول تفاصيل دقيقة في البرمجة والكمبيوتر والذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن طريقة تدريس المادة في المدارس «لا تتناسب تمامًا مع الهدف منها»، وهو تعليم الطلاب البرمجة وتمكينهم من مواكبة العصر، مشيرة إلى أن الطلاب يدرسون المادة «كمادة صلبة نظرية بحتة تُشرح على السبورة»

ولفتت إلى تلقيها الكثير من شكاوى الأمهات بشأن صعوبة المادة، قائلة: «المادة لا بتتفهم ولا بتتحفظ وصعبة جدًا، ولا يتم تدريسها بالشكل الصحيح، ومصطلحات لا يتخيلها الأطفال، وأكواد برمجية لا يصح أن تشرح على سبورة، وحتى فكرة شرحها في معمل كمبيوتر مجهز بالإنترنت غير موجودة في المدارس الحكومية، وتقريبًا في المدارس الخاصة».

وأكدت أنه لا يصح تدريس مادة عملية على سبورة، مشددة أن مردود ذلك هو الضغط على أولياء الأمور والأطفال، لا سيما وأنها مادة مهمة وضمن المجموع.