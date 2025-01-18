خالد الصاوي: فيلم الدشاش خطوة في الاتجاه الصحيح لموهبة محمد سعد وأخر عمل جمعنا منذ 38 عاما

تحدث الفنان خالد الصاوي عن فيلمه الجديد «الدشاش» بطولة الفنان محمد سعد، مشيرًا أنه تعاون معه منذ 38 عامًا أثناء المرحلة الجامعية على مسرح كلية الحقوق سنة 1986.

وقال في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد»، إن فيلم الدشاش مختلف عن الأفلام الذي قدمها محمد سعد من قبل.

وأضاف أن هذا الفيلم يعد خطوة في الاتجاه الصحيح بالنسبة لموهبة محمد سعد الكبيرة، والتي كانت أحيانًا مهدرة في أعمال يستطيع أن يقدم أفضل منها بكثير، على حد قوله.

وأشار خالد الصاوي، إلى أنه قام بتصوير مجموعة من الأعمال الفنية ولكن لم يتم عرضها حتى الآن، وأنه يختار الأدوار المناسبة له فقط، وخاصة مع المخرجين الكبار مثل شريف عرفة وعمر عرفة، وسامح عبد العزيز.

وكشف خالد الصاوي، تفاصيل إصابة بانزلاق غضروفي، قائلاً: «كان عندي انزلاق غضروفي ثلاثي – يعني الفقرة الثانية والثالثة، والثالثة والرابعة، والرابعة والخامسة،آلم شديد جدًا ولكن بحاول اتحمل على نفسي، وأقاوم وأقاتل من أجل إني مبقاش طريح الفراش وحاطط إيدي على خدي».

وفيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين.

والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.