صحة مطروح: إعادة تشغيل جراحة المناظير في المستشفى العام

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أعلنت مديرية الصحة بمطروح، عن إعادة تشغيل المنظار الجراحي ودخوله الخدمة؛ لتعود العمليات الجراحية بالمنظار بمستشفى مطروح العام.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بمطروح؛ في بيان اليوم السبت، أن العمليات الجراحية بالمنظار تتميز بإجرائها عن طريق ثلاث فتحات صغيرة في جدار البطن لا يتعدى كلا منها 1 سم.

كما أنها توفر الوقت داخل العمليات، وتحمي المريض من التعرض لفترة طويلة تحت تأثير التخدير، فضلا عن أنها تؤهل المريض للعودة لحياته الطبيعية، وعمله بصورة أسرع.

وأكدت المديرية، أن الفريق الجراحي بمستشفى مطروح العام، أجرى مجموعة من عمليات استئصال المرارة بالمنظار الجراحي.