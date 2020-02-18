«الإيسيسكو» تبحث في أوزباكستان استعدادات احتفالية بخاري عاصمة الثقافة الإسلامية

عقد وفد من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، يضم نجيب الغياتي مدير الثقافة، والدكتور عبدالإله بنعرفة المستشار الثقافي للمدير العام، وبلال الشابي أخصائي برامج في الثقافة، بمدينة طشقند، اجتماعا تنسيقيا مع مسئولين من وزارة الثقافة في أوزباكستان، حول احتفالية بخاري عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2020 عن المنطقة الآسيوية.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة الترتيبات الخاصة ببرامج الاحتفالية، وقد وجه الجانب الأوزبكي الدعوة للدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، لزيارة أوزباكستان وحضور الانطلاق الرسمي للاحتفالية، وأثنى مسئولو وزارة الثقافة في أوزباكستان على ما تشهده الإيسيسكو من انطلاقة جديدة، بعد اعتماد الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للمنظمة، التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي يومي 29 و30 يناير 2020، الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمنظمة، وأكدوا استعداد بلادهم للمساهمة في وقف الإيسيسكو التنموي، الذي تم تدشينه لضمان استمرارية تمويل مشروعات وبرامج المنظمة في الدول الأعضاء.

وتم الاتفاق على إقامة منتدى دولي حول الحضارة الإسلامية في كل من مدن بخاري، وطشقند، وسمرقند، وتوجيه الدعوة لعدد من وزراء الثقافة والشخصيات الثقافية والفكرية والفنية من داخل العالم الإسلامي وخارجه، للمشاركة في انطلاق الاحتفالية، وجرى اقتراح إنشاء كرسي الدراسات الجامعية حول صحيح الإمام البخاري، تستضيفه جامعة القرويين وتموله أوزبكستان.

وتطرق اللقاء إلى تسجيل عدد من المواقع التراثية وعناصر التراث غير المادي في أوزباكستان على قائمة التراث في العالم الإسلامي، وبحث عقد مؤتمر دولي حول دور الترجمة في التقريب بين الثقافات، واستضافة أوزباكستان دورة تكوينية لأطر دول المنطقة العاملين في مجال التراث.

بعد ذلك، قام وفد الإيسيسكو بزيارة إلى ورش بناء مركز الحضارة الإسلامية، وقدم بعض المقترحات بناء على طلب مدير المركز بشأن تصميم شكل الفضاء الذي سيتم فيه عرض المصحف العثماني الإمام، وأجنحة عرض المقتنيات المتحفية وتاريخ الحضارة الإسلامية، ومن المقرر أن يتم تدشين هذا المركز في حفل اختتام احتفالية بخارى عاصمة الثقافة الإسلامية.