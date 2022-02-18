وزيرة الخارجية الألمانية: النزاع حول أوكرانيا أزمة روسية

دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، روسيا إلى سحب قواتها على الفور من الحدود مع أوكرانيا.

وقالت بيربوك اليوم الجمعة خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن إن الإشارات الأولى على ذلك هي "بصيص أمل"، لكن هناك حاجة أيضا الآن لأفعال.

وذكرت الوزيرة أن هناك تهديدا باندلاع حرب في وسط أوروبا، وقالت: "روسيا تشكل تهديدا غير مقبول على الإطلاق بنشر قواتها تجاه أوكرانيا، وكذلك أيضا تجاهنا جميعا - وتجاه هيكل السلام في أوروبا... هذه الأزمة إذن ليست أزمة أوكرانيا. إنها أزمة روسية".

وحذرت بيربوك من أنه سيكون هناك عواقب وخيمة على روسيا - ماليا وسياسيا واقتصاديا - حال غزت أوكرانيا، مؤكدة في الوقت نفسه الاستعداد لإجراء حوار جاد مع موسكو حول الأمن والسلام في أوروبا.