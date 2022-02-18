 منظمة الصحة العالمية تسجل أول حالة تفش لشلل الأطفال في إفريقيا منذ سنوات - بوابة الشروق
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منظمة الصحة العالمية تسجل أول حالة تفش لشلل الأطفال في إفريقيا منذ سنوات

جوهانسبرج (د ب أ)
نشر في: الجمعة 18 فبراير 2022 - 12:20 م | آخر تحديث: الجمعة 18 فبراير 2022 - 12:21 م

سجلت ملاوي، أول تفش لشلل الأطفال في قارة إفريقيا، منذ عدة سنوات.

وتم اكتشاف شلل الأطفال البري، من النوع الأول، لدى طفل، في مدينة "ليلونجوي"، طبقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة.

وأظهرت الاختبارات المعملية أنه تم جلب هذا المرض من باكستان.

وقالت ماتشيديسو مويتي، المدير العام للمنظمة "طالما أن شلل الأطفال موجود في أي مكان في العالم، مازالت جميع الدول عرضة لوصول الفيروس إليها ".

وأضافت أن المنظمة ستدعم السلطات الصحية المحلية، في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، لضمان أن الحالة مازالت معزولة ولم تنتشر.

وشلل الأطفال مرض معد، ويمكن أن يسبب الشلل والوفاة.

وتغلبت جميع البلدان في العالم، باستثناء أفغانستان وباكستان على شلل الأطفال البري.

وفي إفريقيا، كانت أخر حالة قد تم تسجيلها في نيجيريا في عام 2016.


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