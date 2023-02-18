يُفتتح على مسرح الطليعة العرض المسرحي الجديد "بيت روز"، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، وذلك ابتداء من غد الأحد في تمام السابعة مساء على قاعة صلاح عبد الصبور يوميا.

ويأتي عرض "بيت روز"، ضمن خطة العروض التي أعلن عنها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "2023 عام جديد ومسرح جديد".

وجاء ذلك بعد افتتاح عروض "حلمك عليك" إنتاج فرقة مسرح الشباب، و"الملك الهمام وعصابة الضباع" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وعرض "بعد آخر رصاصة" من إنتاج فرقة مسرح الغد، والمقرر افتتاحه أيضا غدا الأحد.

"بيت روز" من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، تمثيل سالي سعيد، نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد، تصميم ديكور وأزياء هبة الكومي، تصميم إضاءة محمود الحسيني (كاجو)، موسيقى رفيق يوسف، مساعدا المخرج مها مصطفى، رنا عادل، ومخرج منفذ عبد الخالق جمال.