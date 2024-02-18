 بافتا 77.. روبرت داوني أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «أوبنهايمر» - بوابة الشروق
الأحد 18 فبراير 2024 10:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بافتا 77.. روبرت داوني أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «أوبنهايمر»

محمد عباس ونوران عرفة
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 10:37 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 10:37 م

بدأ منذ قليل توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز بافتا لعام 2024، المُقام داخل قاعة المهرجانات الملكية في لندن.

وفاز النجم روبرت داوني جونيور بجائزة «أفضل ممثل مساعد» عن دوره بفيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer».

ونافسه على الجائزة كلا من روبرت دي نيرو عن دوره بفيلم «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»، وجاكوب إيلوردي عن دوره بفيلم «سالتبيرن - Saltburn»، وبول ميسكال عن دوره بفيلم «كلنا غرباء - All of Us Strangers»، ورايان جوسلينج عن دوره بفيلم «باربي - Barbie»، ودومينيك صيصه عن دوره بفيلم «الباقون - The Holdovers».

يقدم حفل توزيع جوائز بافتا لهذا العام، الممثل الإسكتلندي ديفيد تينانت، ويعد هذا أول ظهور تلفزيوني له منذ عودته لسلسلة "Doctor Who" لعام 2023، وظهر في العديد من الأفلام من بينها "Harry Potter and the Globet of Fire".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك