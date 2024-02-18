بدأ منذ قليل توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز بافتا لعام 2024، المُقام داخل قاعة المهرجانات الملكية في لندن.

وفاز النجم روبرت داوني جونيور بجائزة «أفضل ممثل مساعد» عن دوره بفيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer».

ونافسه على الجائزة كلا من روبرت دي نيرو عن دوره بفيلم «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»، وجاكوب إيلوردي عن دوره بفيلم «سالتبيرن - Saltburn»، وبول ميسكال عن دوره بفيلم «كلنا غرباء - All of Us Strangers»، ورايان جوسلينج عن دوره بفيلم «باربي - Barbie»، ودومينيك صيصه عن دوره بفيلم «الباقون - The Holdovers».

يقدم حفل توزيع جوائز بافتا لهذا العام، الممثل الإسكتلندي ديفيد تينانت، ويعد هذا أول ظهور تلفزيوني له منذ عودته لسلسلة "Doctor Who" لعام 2023، وظهر في العديد من الأفلام من بينها "Harry Potter and the Globet of Fire".