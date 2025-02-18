قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إنّ هناك ارتفاعًا في الأسعار، رن أن أسعار مدخلات الإنتاج ثابتة وتوفرها الدولة للمنتجين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن سعر الدواجن يتحدد وفقا للعرض والطلب.

وأكد أن زيادة الأسعار راجعة إلى زيادة الطلب في ظل الإقبال الكبير على الاستهلاك لا سيما مع حلول المواسم، بما في ذلك قرب حلول شهر رمضان.

وأكد أنه لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار الكتاكيت، موضحا أن ارتفاع أسعار الدواجن بشكل طفيف ليس له علاقة بزيادة أسعار الكتاكيت وإنما ناتجة عن زيادة الطلب.

ولفت السيد، إلى أن الأسعار سوف تنخفض في منتصف رمضان وتعود لمعدلاتها الطبيعية عند 75 و80 جنيهًا وذلك مع تراجع الاستهلاك.