الأمريكيون يهاجمون ترامب: كذبت واستهنت بكورونا منذ البداية

شن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الولايات المتحدة الأمريكية، هجومًا حادًا على الرئيس دونالد ترامب، بعد نشره تغريدة، الأربعاء، قال فيها: "لقد تعاملت مع الفيروس الصيني بجدية كبيرة وفعلت عملا جيدا منذ البداية، بما في ذلك قراري المبكر جدًا بإغلاق الحدود من الصين، الذي كان ضد رغبات الجميع تقريبا، وتم إنقاذ العديد من الأرواح، الأخبار المزيفة الجديدة مشينة وخطيرة".

I always treated the Chinese Virus very seriously, and have done a very good job from the beginning, including my very early decision to close the “borders” from China - against the wishes of almost all. Many lives were saved. The Fake News new narrative is disgraceful & false!