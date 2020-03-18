الأمريكيون يهاجمون ترامب: كذبت واستهنت بكورونا منذ البداية

شن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الولايات المتحدة الأمريكية، هجومًا حادًا على الرئيس دونالد ترامب، بعد نشره تغريدة، الأربعاء، قال فيها: "لقد تعاملت مع الفيروس الصيني بجدية كبيرة وفعلت عملا جيدا منذ البداية، بما في ذلك قراري المبكر جدًا بإغلاق الحدود من الصين، الذي كان ضد رغبات الجميع تقريبا، وتم إنقاذ العديد من الأرواح، الأخبار المزيفة الجديدة مشينة وخطيرة".

I always treated the Chinese Virus very seriously, and have done a very good job from the beginning, including my very early decision to close the “borders” from China - against the wishes of almost all. Many lives were saved. The Fake News new narrative is disgraceful & false! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

وانهالت التعليقات التي وصفت ترامب بأنه تعامل منذ البداية مع فيروس كورونا المستجد من الصين "بتهاون واستهتار"، وأنه كذب من البداية على الشعب ولم يظهر خطورة الأمر، وأن ذلك سيودي بأرواح الملايين.

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وجاءت التعليقات مثل: "قبل 19 يوما سخر ترامب من الفيروس باعتباره خدعة ديمقراطية وإعلامية"، وتعليق آخر يقول: "جاء ردك على الفيروس في وقت متأخر لقد كذبت وقللت من أهميته منذ البداية، سلوكك يعرض الناس للخطر ويؤدي لوفاة الملايين أنت تهديد للعالم".

واتهم البعض ترامب بتفضيل بقاء قوة الاقتصاد وأوراق سوق المال على الإعلان عن الفيروس واتخاذ الإجراءات لحماية المواطنين: "عندما كنا بحاجة لمواطن يهتم بالمواطنين كان لدينا رجل يهتم فقط بسوق الأوراق المالية وإرثه".

(وضع 5 صور..... )

جاء ذلك بعد اعتياد ترامب طمأنة الأمريكان عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن الأمور تحت السيطرة وإعداد المصابين ليست كبيرة، لكن تفاقم الوضع في بعض الولايات الأمريكية لتسجل مئات الإصابات وأعداد وفيات كبيرة، ليغرد بعدها في وقت سابق قائلا: "العالم في حالة حرب من عدو خفي وسوف ننتصر".

The world is at war with a hidden enemy. WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2020

يذكر أن الفيروس انتشر في الولايات المتحدة، فخلف أكثر من 5900 حالة مؤكدة و99 حالة وفاة، وأصاب في جميع أنحاء العالم، أكثر من 196000 شخص وقتل أكثر من 7800.