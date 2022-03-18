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روسيا: تحرير أكثر من 90% من أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية

د ب أ
نشر في: الجمعة 18 مارس 2022 - 10:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 مارس 2022 - 10:56 ص

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، تحرير قوات جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، أكثر من 90% من أراضيها بدعم من القوات المسلحة الروسية.

وتابع كوناشينكوف أن وحدات من جمهورية لوهانسك الشعبية تقوم في الوقت الحالي، بتدمير مجموعات متفرقة من القوميين المتطرفين في الضواحي الجنوبية لقرية "روبيجنويه" المحررة، حسبما أوردت قناة "أر تي عربية" الروسية.

كانت وكالة الأنباء الروسية "تاس" نقلت عن مسؤول بمنطقة لوهانسك الانفصالية، شرقي أوكرانيا، القول إن الجيش الأوكراني قصف خمسة مواقع في الجمهورية المعلنة من جانب واحد خمس مرات خلال 24 ساعة.

وأضاف المسؤول أن القضف أسفر عن تضرر مصنع لسبائك الحديد وانقطاع التيار الكهربائي عن المنشأة.

وزعم المسؤول أن 18 منزلا وروضة أطفال تضرروا نتيجة القصف الأوكراني.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات على نحو مستقل.

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