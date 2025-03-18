ارتفاع أسعار النفط مع إعلان إجراءات تحفيز الاقتصاد في الصين

أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات اليوم الاثنين بارتفاع ملحوظ على أمل تحسن الطلب على الخام في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم بعد إعلانها خطط لزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مع احتمال اضطراب الإمدادات نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 40ر0 دولار أي بنسبة 6ر0% تقريبا إلى 58ر67 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل. كما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 49ر0 دولار أي بنسبة 69ر0% إلى 07ر71 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل.

يأتي ذلك في حين تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة الهجمات على جماعة الحوثيين اليمنية، حتى تتوقف الجماعة عن استهداف حركة الملاحة التابعة لإسرائيل في جنوب البحر الأحمر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي إن "عصابات الحوثيين الممولة من إيران تطلق الصواريخ على حاملة الطائرات الأمريكية وتستهدف قواتنا وحلفاءنا"، مضيفا أن "قرصنتها وعنفها وإرهابها" تكلف المليارات وتعرض الأرواح للخطر.

وقالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين في اليمن أن القصف الأمريكي أسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة 101 آخرين على الأقل.

قال ترامب إن إيران، العضو في منظمة البلدان (أوبك) ستتحمل مسؤولية أي هجوم مستقبلي يشنه الحوثيون.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "من الآن فصاعدًا، سيُنظر إلى كل طلقة يطلقها الحوثيون على أنها طلقة أطلقتها أسلحة وقيادة إيران"، مضيفا "ستتحمل إيران المسؤولية، وستتحمل العواقب، وستكون هذه العواقب وخيمة!".

كما ساهم إعلان الصين عن خطة عمل خاصة لإنعاش الاستهلاك في ارتفاع أسعار النفط. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن السلطات ستقدم تفاصيل حول سياساتها الرامية إلى استقرار أسواق الأسهم والعقارات، ورفع الأجور، وتعزيز معدل المواليد في البلاد.

في الوقت نفسه، أظهرت البيانات نمو الناتج الصناعي في الصين بنسبة تقارب 6% في أول شهرين من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 4%.

ومع ذلك، أشارت بيانات أسعار المنازل والاستثمار العقاري إلى استمرار ضعف سوق العقارات.