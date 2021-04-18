الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 16 إصابة جميعها وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 16 إصابة بكورونا جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90499 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 16 جاءت بواقع أربع حالات في كل من قوانغدونغ وشنشي، وحالتين في كل من شنجهاي وسيتشوان، وحالة واحدة في كل من منغوليا الداخلية وفوجيان وخنان ويوننان، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5504 حالات غادر منها 5268 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 11 شخصا غادرا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85549 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 15 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 320 حالة، 304 منها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11653 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 209 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 49 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1072 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 11 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11258 مريضا في هونج كونج، و48 مريضا في ماكاو، و 1033 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.