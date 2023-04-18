بوتين وزيلينسكي يتفقدان قواتهما على جبهات القتال

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قام كل من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بزيارة قواتهما على جبهات القتال بين الدولتين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار القوات الروسية في الجزء المحتل من منطقتي خيرسون ولوهانسك بأوكرانيا.

ومن ناحيته، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواقع الخطوط الأمامية في أفدييفكا، بالقرب من دونيتسك في شرقي أوكرانيا.

ويأتي هذا في الوقت الذي مضت فيه ألمانيا بتنفيذ تعهدها بتزويد أوكرانيا بنظام باتريوت للدفاع الجوي، لتعزيز دفاعات أوكرانيا قبل احتدام القتال المتوقع في الأسابيع المقبلة.

وعلى صعيد آخر، رفضت محكمة روسية استئنافا قدمه مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إيفان جيرشكوفيتش ضد اعتقاله بتهمة التجسس في قضية سلطت الضوء على الضغط المتزايد على الصحفيين في البلاد.