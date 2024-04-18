هشام ماجد عن مسلسله أشغال شقة: سعيد بتفاعل الجمهور وتوقعت تقديم عمل جيد

عبّر الفنان هشام ماجد، عن سعادته بنجاح مسلسل أشغال شقة الذي عُرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الخميس، إنّه سعيد بحالة التفاعل من قِبل الجمهور مع المسلسل.

وأضاف أنه كان يتوقع طوال مرحلة التصوير أنهم يُقدمون عملًا فنيًّا جيدًا، لكن لم يكن من الممكن تحديد حجم النجاح.

من جانبه، قال شريف عامر إن مسلسل أشغال شاقة كان يجذب المشاهد لينسى متاعب العمل أو صعوبات الحياة لا سيما من الناحية الاقتصادية.

وأوضح أن المسلسل تحلّى بالبساطة الشديدة، ما جعله يُحقق نجاحا وصفه بـ«العظيم جدًا».

ومسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد، مصطفى غريب، أسماء جلال، انتصار، شيرين، وتدور أحداثه 4شقة في إطار درامي طريف وكوميدي لأجواء الأسر وتعاملها اليومي مع الخادمات وما يتبعها من مواقف، وتنطلق الأحداث داخل منزل أسرة مصرية عادية تواجه أزمات لا حدود لها مع الخادمات، مما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيبا وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأم.