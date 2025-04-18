مدير الأنواء الجوية العراقية: التغيرات المناخية في صدارة اهتمام رئاستنا لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد

قال الدكتور سلمان صدام البهادلي، مدير عام الأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، إن اجتماع مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ حرص على بحث أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة العربية وسبل تطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء.



وأضاف البهادلي في تصريحات لـ"الشروق"، أن تسلم العراق لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ، ممثلاً في الهيئة العامة للأنواء الجوية، يعكس في المقام الأول ثقة الدول العربية في قدرة العراق على تولي هذه المسئولية إزاء دول المنطقة للتعامل مع أهم القضايا في هذا القطاع الحيوي.



وأكد البهادلي أن تسلم العراق لهذه المهمة قد سبقه مرحلة من التنسيق والدراسة بالتعاون مع وزير النقل العراقي رزاق محيبس ورعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، للوقوف على أهم السياسات المعدة في هذا الإطار، مشيرا إلى أن العراق لديه خطة متكاملة سيتم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء، فضلا عن إنجازه لـ 28 دراسة علمية متقدمة من بينها مشروع الاستمطار الصناعي.



كما أشار البهادلي إلى أن من أهم الموضوعات المطروحة للبحث خلال رئاسة العراق للدورة الرابعة للمجلس، التغيرات المناخية، وما تستوجبه من دراسات مشتركة من أجل الحفاظ على حياة المواطن العربي أينما كان، إضافة إلى قضية المياه والعواصف الرملية والغبارية، فضلا عن ملف الطاقة المتجددة والنظيفة.



كما لفت إلى أنه جاري العمل حاليا على تعزيز التعاون الدولي، خصوصا مع الصين سواء في مجالات الأقمار الصناعية، أو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل تطوير قسم التنبؤات الجوية وتحسين دقة التوقعات و المعلومات خلال المرحلة المقبلة.



وأوضح أن المرحلة المقبلة سوف تشهد أيضا إبداء الرأي إزاء تطوير المجلس، ودعم نتائجه، كأولوية من أجل مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة والظواهر الجوية المتطرفة، التي باتت تُشكل تهديدا مباشرا للأمن البيئي والغذائي والمائي في عدد من الدول العربية.