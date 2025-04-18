أسرة مسلسل قهوة المحطة تنعى الراحل سليمان عيد: خسارة كبيرة

نعت أسرة مسلسل "قهوة المحطة" احد أبطالها الفنان سليمان عيد، والذي وافته المنية اليوم الجمعة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأعرب المنتج عمرو كمال المشرف على إنتاج المسلسل عن حزنه العميق هو وكل أسرة المسلسل.



أما الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال فقال "إنها خسارة كبيرة وتمنى له الرحمة"، مؤكدا أن الراحل كان يحب تقديم أدوار بعيدة عن الكوميديا مثلما حدث معه في "جزيرة غمام" و"قهوة المحطة".

وتوفي الفنان سليمان عيد في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 64 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة في منزله، نُقل على إثرها إلى المستشفى بسيارة إسعاف، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل.



يُذكر أن الفنان الراحل وُلد في 17 أكتوبر 1961 بحي الكيت كات بمحافظة الجيزة، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل، بدأ مسيرته الفنية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وبرز في تقديم الأدوار الكوميدية المساعدة.

ترك سليمان عيد بصمة خاصة في تاريخ الكوميديا المصرية المعاصرة، من خلال مشاركته في عدد كبير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التي نالت إعجاب الجمهور.