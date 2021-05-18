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أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن قائمة منتخب بلاده لمنافسات يورو 2020 المقرر إقامتها في الصيف الجاري.

وشهدت القائمة تواجد كريم بنزيما، ليكون في قائمة المنتخب الفرنسي للمرة الأولى منذ عام 2015.

وجاءت القائمة التي استدعها ديشامب على النحو التالي..

حراسة المرمى: هوجو لوريس - ستيف مانداندا - مايجنان

خط الدفاع: بافارد - فاران - كليمنت لونجليه – برسينيل كيمبيبي - لوكاس ديني – لوكاس هيرنانديز – كورت زوما - ليو دوبوا - جول كوندي

خط الوسط: نجولو كانتي - بول بوجبا - توليسو - سيسوكو - رابيو

خط الهجوم:كومان - كيليان مبابي - كريم بنزيما - أوليفييه جيرو - ماركوس تورام - وسام بن يدر - أنطوان جريزمان - توماس ليمار - عثمان ديمبلي