كوريا الجنوبية: يون وبايدن يعقدان لقاء القمة السبت المقبل في سول

صرح المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يوك، سيعقد محادثات القمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد ظهر يوم السبت المقبل في المكتب الرئاسي في منطقة يونغسان في سول.

وأوضح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن بايدن سيكون أول ضيف رسمي يزور المكتب الرئاسي في يونغسان.

وأشار النائب الأول لرئيس مكتب الأمن الوطني الرئاسي بكوريا الجنوبية كيم ديه-هيو، إلى تفاصيل جدول أعمال لقاء القمة الكوري الأمريكي المخطط إجراؤه، حيث يصل الرئيس الأمريكي الذي يزور كوريا الجنوبية لمدة 3 أيام إلى البلاد وقت متأخر من يوم الجمعة.

وحول إمكانية قيام كوريا الشمالية بتجربة نووية تزامنا مع زيارة الرئيس بايدن، شرح كيم أن إمكانية إجراء التجربة النووية في نهاية الأسبوع ضئيلة نسبيا، غير أنه يرى أن استعداد الشمال لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات وشيك، مشيرا إلى إعداد الدولة لخطة بديلة في حال تجرأت كوريا الشمالية باستفزازاتها العسكرية خلال فترة زيارة بايدن.

وقال كيم، إن "زيارة بايدن لكوريا الجنوبية ستكون مناسبة لتعزيز التحالف الاستراتيجي الشامل بين البلدين، حيث يتوقع إضافة "التحالف التقني الكوري الأمريكي" خلال الزيارة إلى التحالف العسكري والتحالف الاقتصادي القائم بين البلدين".

كما أوضح أن الرئيس الكوري الجنوبي سيحضر عبر تقنية الفيديو مؤتمر قمة للإعلان عن انطلاق الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ المخطط لانعقاده في اليابان يوم 24 من الشهر الجاري.