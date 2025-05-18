الفيوم: بتكلفة إجمالية 264 مليون جنيه تنفيذ 57 مشروعا بقطاع الطرق والنقل والمواصلات ضمن الخطة الاستثمارية

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه يجري تنفيذ عدد 57 مشروعاً بقطاع الطرق والنقل والمواصلات ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024/ 2025، تشمل أعمال رصف الطرق، وتركيب الانترلوك، وشراء مهمات الإنارة، وذلك بقيمة إجمالية 264 مليون و145 ألف جنيه، مشيراً أنه تم نهو عدد 34 مشروعاً منها، وجاري العمل على قدم وساق لاستكمال باقي مشروعات الخطة بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح محافظ الفيوم، أن مشروعات الطرق والنقل والمواصلات بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025 تشمل 13 مشروعاً بمركز ومدينة الفيوم، تم نهو 5 مشروعات منها، و8 مشروعات بمركز ومدينة سنورس، تم نهو 7 مشروعات منها، و8 مشروعات بمركز ومدينة إطسا، تم نهو مشروعين منها، كما تشمل 7 مشروعات بمركز ومدينة يوسف الصديق، تم نهو مشروعين منها، و6 مشروعات بمركز ومدينة طامية، تم نهو 4 مشروعات منها، و15 مشروعاً بمركز ومدينة أبشواي، تم نهو 14 مشروع منها.

ولفت "الأنصاري" إلى أن تنفيذ تلك المشروعات، يأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بشبكة الطرق وتيسير حركة السير للمشاة والسيارات توفيراً للوقت والجهد، فضلاً عن الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

وأضاف، أن تحسين شبكة الطرق الداخلية يلعب دوراً مهماً في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الذي سيؤدي بدوره إلى توفير فرص العمل، وتنشيط حركة التجارة والسياحة الداخلية، مشدداً على عدم السماح بإجراء أي أعمال حفر بالشوارع أو الطرق التى يتم رصفها حفاظاً على المال العام.