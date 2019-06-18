رئيس قبرص يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التحرك ضد تنقيب تركيا عن الغاز بالقرب من سواحل بلاده

دعا الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، الاتحاد الأوروبي، إلى التدخل لمنع تركيا من التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط بالقرب من جزيرة قبرص.

وكانت تركيا قد بدأت خلال الأيام الماضية التنقيب عن الغاز على بعد حوالي 60 كيلومتر من سواحل قبرص، رغم أن منطقة التنقيب تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قبرص، التي ترفض أعمال التنقيب التركية.

وقال أناستاسياديس إنه يريد إدانة واضحة من الاتحاد الأوروبي للتحرك التركي خلال القمة الأوروبية المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين. وأضاف الرئيس القبرصي في تصريحات للتلفزيون القبرصي "نريد موقفا أقوى من جانب الاتحاد الأوروبي".

من ناحيته أعرب رئيس وزراء اليونان اليكسيس تسيبراس عن دعمه لقبرص. وبحسب مكتب رئيس الوزراء اليوناني، فقد أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك ودعا إلى اتخاذ إجراءات محددة ضد تركيا إذا لم تتوقف عن التنقيب.

يأتي ذلك فيما صرح وزير الطاقة التركي فاتح دونميز لوسائل الإعلام التركية في وقت سابق بأن سفينة تنقيب تركيا وصلت بالتنقيب حتى عمق 3000 مترا تحت قاع البحر غرب قبرص.

ويعتقد الخبراء أن احتياطيات الغاز حول سواحل قبرص تصل إلى 227 مليار متر مكعب.

وأدى تنقيب تركيا عن الغاز في المياه بالقرب من قبرص، إلى تجدد التوترات في جنوب شرق البحر المتوسط. وكانت جزيرة قبرص قد تعرضت للتقسيم عام 1974 إلى دولة قبرص ذات الأغلبية اليونانية وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وجمهورية شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها سوى تركيا.

وتعارض تركيا قيام دولة قبرص بالتنقيب عن النفط في المنطقة الاقتصادية الخالصة بدون الاتفاق مع دولة شمال قبرص التركية.