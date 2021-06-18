قال اللواء طبيب سيد عبد الحليم مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، إن المجمع يفتح أبوابه للمدنيين على مدار الـ24 ساعة سواء حوادث أو طوارئ أو عيادات.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج «درع الوطن» على شاشة «ten»، مساء الجمعة، أنه يتم التعامل مع المدني مثل العسكري، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تتضمن الاعتماد على أحدث التقنيات والأجهزة والمعدات لتقديم أفضل الخدمات الطبية.



وأوضح أن قسم الطوارئ يعمل على مدار اليوم، لكن العيادات الخارجية تستقبل المدنيين والعسكريين في الفترة الصباحية، فيما من الساعة الثالثة إلى الخامسة عصرًا توجد عيادات خاصة بالمدنيين.



وأشار إلى أن المجمع يساهم إلى جانب القطاع الصحي المدني في القضاء على قوائم الانتظار، وبخاصة في جراحة القلب والصدر وعمليات العيون والغسيل الكلوي.



وأكد «عبد الحليم»، العمل على تطوير العنصر البشري سواء العناصر الطبية سواء الأطباء أو التمريض وأيضًا العناصر الإدارية، حيث يتم توفير تدريبات كبيرة على المعدات والأجهزة، لافتًا إلى العمل بشكل متواصل على تحديث المعدات.



وأشار إلى عقد دورات تدريبية للأطباء وأطقم التمريض بشكل أسبوعي داخل المجمع، ويتم تقسيمهم إلى مجموعات لضمان عدم التأثير على سير العمل، وتكون هذه المحاضرات في الفترة الصباحية مبكرًا وبعد انتهاء العمل.



وشدد على أنه يتم اتخاذ إجراءات احترازية في ظل جائحة كورونا، لا سيّما ارتداء الكمامات والعمل على التعقيم المتواصل سواء في أماكن الانتظار أو العيادات الداخلية أو أجهزة الأشعة التي يتردد عليها المرضى.



