جمال الغندور: لا أقبل العمل في لجنة الحكام مع مجلس اتحاد كرة القدم الحالي

قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، أن الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج، سيتواجد في لجنة الحكام في مصر لأنه صاحب أحد نجوم كرة القدم من مقدمي البرامج الرياضية.

وأضاف الغندور في تصريحات عبر "حضرة المواطن":"تواجد خبراء أجانب لتطوير الحكام في مصر، فلابد أ، نعتذر لنجومنا الكبار لأننا نساهم في تطوير الحكام في الدول العربية".

وتابع "إذا تواجد خبير أجنبي سوف تصبح مصر الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي تستقدم خبير أجنبي إليها ونحن أكبر دولة أفريقية في كأس العالم بواقع 9 مرات من قبل".

وزاد "لا أحب الهجوم على أي شخص وإذا كان هناك من يريد أن يتواجد خبير أجنبي يكون بموضوعية وليس الحديث فقط، وهناك من يريد الخبير لأنه ليس أهلاوي أو زملكاوي ومن يعملوا حاليا من أجل صالح الرياضة المصرية، ولو هناك خلل لابد من إصلاحه".

وأكمل "عصام عبد الفتاح يعمل في الاتحاد المصري لكرة القدم كمتطوع وأنا ضد هذا الأمر، والتحكيم يحتاج مجهود كبير ويجب أن يحصل على أموال، والخبير الأجنبي سوف يحصل على 30 ألف دولار في الشهر".

واختتم "لو أنا متواجد والاتحاد طلب تواجد خبير أجنبي سأتقدم باستقالتي، ولن أقبل بالعمل في لجنة الحكام في مصر ولم يعرض على أي شخص العمل وأدافع عن زملائي والجميع لدينا تاريخ كبير".