المستشار الألماني: أسلحتنا ستصل إلى أوكرانيا في الوقت المناسب

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن دفعة الأسلحة الألمانية الموعودة لأوكرانيا "سيتم تسليمها في الوقت المحدد".

وقال شولتس، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية، إن ألمانيا تعتزم تزويد كييف براجمات صواريخ وأنظمة مضادة للصواريخ قادرة على "إنقاذ أوديسا أو كييف".

وأكد شولتس، أنه لن يتم تسليم الأسلحة إلى القوات الأوكرانية قبل اكتمال تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام راجمات الصواريخ، دون أن يحدد الفترة الزمنية التي سيستغرقها ذلك.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير عن أنه حتى في دورة سريعة للتدريب على استخدام راجمات صواريخ غربية، ستحتاج فصيلة من الجنود الأوكرانيين إلى ما يصل إلى شهر من الوقت.

وأعلنت ألمانيا سابقا عن خطط لتزويد أوكرانيا بمدافع ذاتية الحركة مضادة للطائرات من طراز "فلاكبانزر جيباد"، ومدافع هاوتزر "بي زد إتش 2000" ونظام صاروخ "إيريس-تي" المضاد للطائرات وراجمات صواريخ Mars.

وصرحت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنه منذ بداية العملية الروسية الخاصة، فقدت القوات الأوكرانية حوالي 50% من المعدات، وأن المساعدات العسكرية الغربية لا تغطي سوى ما يصل إلى 15% من احتياجات الجيش.