 الحكومة الإسرائيلية تُصادق على قرار يختصر مراحل إقرار البناء والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الإسرائيلية تُصادق على قرار يختصر مراحل إقرار البناء والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 2:01 م | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 2:01 م

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على نقل السلطة فيما يتعلق بتراخيص البناء في الضفة الغربية من وزير الدفاع يوآف جالانت إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية المتطرف"، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القرار يقضي بتقليص عدد الخطوات المطلوب اعتمادها إلى خطوتين فقط، والدفع بمخططات البناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافًا للوضع القائم منذ 25 عاما.

وبموجب القرار، لن تكون هناك حاجة إلى مصادقة المستوى السياسي من أجل طرح مخططات بناء استيطاني في الضفة الغربية في مجلس التخطيط الأعلى، التابع لوحدة "الإدارة المدنية" في الجيش الإسرائيلي، خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائيا.

وكانت الإجراءات المتبعة سابقا تقضي بأن يصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.

واتفق حزبا "الليكود" و"الصهيونية الدينية" على هذا القرار خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة في ديسمبر الماضي.


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