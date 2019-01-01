 أستراليا.. إلزام شقيقين مسيحيين بدفع 1.6 مليون دولار ضرائب لرفضهما السداد بدعوى مخالفة ذلك للإنجيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أستراليا.. إلزام شقيقين مسيحيين بدفع 1.6 مليون دولار ضرائب لرفضهما السداد بدعوى مخالفة ذلك للإنجيل

كانبرا - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 18 يوليه 2019 - 7:55 ص | آخر تحديث : الخميس 18 يوليه 2019 - 7:55 ص

أمر قاض أسترالي شقيقين مسيحيين بدفع ضرائب بقيمة 3ر2 مليون دولار أسترالي (6ر1 مليون دولار أمريكي) بعد أن رفضا السداد بدعوى أن الإنجيل لا يحض على دفع الضرائب.

ورفضت فاني أليدا بيريبوت وشقيقها ريمبرتوس كورنيليس بيربوت دفع الضرائب على الدخل منذ عام 2011، بدعوى أن دفع الضرائب يعد عصيانا لله.

وواجه الشقيقان، وهما مبشران مسيحيان، المحكمة العليا في تسمانيا في هوبارت هذا الأسبوع.

وقال الرجل إن قانون الضرائب مخالف لشريعة "الله العظيم"، موضحا أن "شريعة الله هي القانون الأعلى لهذه الأرض"، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية.

وذكر القاضي أن الشقيقين لديهما نزعة إيمانية صادقة، لكن ذلك لا يعفيهما من التزاماتهما الضريبية.

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