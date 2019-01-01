سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمر قاض أسترالي شقيقين مسيحيين بدفع ضرائب بقيمة 3ر2 مليون دولار أسترالي (6ر1 مليون دولار أمريكي) بعد أن رفضا السداد بدعوى أن الإنجيل لا يحض على دفع الضرائب.

ورفضت فاني أليدا بيريبوت وشقيقها ريمبرتوس كورنيليس بيربوت دفع الضرائب على الدخل منذ عام 2011، بدعوى أن دفع الضرائب يعد عصيانا لله.

وواجه الشقيقان، وهما مبشران مسيحيان، المحكمة العليا في تسمانيا في هوبارت هذا الأسبوع.

وقال الرجل إن قانون الضرائب مخالف لشريعة "الله العظيم"، موضحا أن "شريعة الله هي القانون الأعلى لهذه الأرض"، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية.

وذكر القاضي أن الشقيقين لديهما نزعة إيمانية صادقة، لكن ذلك لا يعفيهما من التزاماتهما الضريبية.