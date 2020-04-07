تقرير أمريكي: تركيا أرسلت نحو 3800 مقاتل سوري إلى ليبيا في أول 3 أشهر من 2020

ذكر تقرير أمريكي أن تركيا أرسلت ما يتراوح بين 3500 و3800 مقاتل سوري إلى ليبيا.

وأوضح التقرير الصادر عن المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية أن أنقرة أرسلت ذلك العدد من المقاتلين "مدفوعي الأجر" إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست"

الأمريكية مساء الجمعة.

وأوضح التقرير أن تركيا عرضت الجنسية على "آلاف المرتزقة الذين يقاتلون مع ميليشيات طرابلس ضد قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر".

وأشار التقرير إلى أن الجيش الأمريكي لم يجد دليلا على انتماء المرتزقة إلى تنظيمات متطرفة مثل داعش أو القاعدة، موضحا أن الدافع الأكثر ترجيحا لهم كان "الحزم المالية السخية، أكثر من الأيديولجية أو السياسة".

ويأتي التقرير في الوقت الذي تزداد فيه حدة التوترات في ليبيا الغنية بالنفط، وسط تقارير عن تدخلات لقوى خارجية ودعم بالسلاح والمرتزقة لطرفي النزاع في البلاد.