محافظة بورسعيد تتسلم 2 طن لحوم صكوك أضاحي لتوزيعها على الأكثر احتياجًا

شهد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم تسلم المحافظة الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي بواقع طن سيجرى توزيعها على الاسر الاكثر احتياجا وذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف، وذلك بحضور الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف، ومسئولي مديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح المحافظ أنه سيتم توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة ومديرية الأوقاف والتضامن الاجتماعي.

وأضاف أن عملية التوزيع تتم من خلال التضامن الاجتماعي من خلال قاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لديها ضمانا لمزيد من الشفافية ووصولها للمستحقين من خلال البيانات المسجلة لدى التضامن الاجتماعي.

وأكد المحافظ، ضرورة التأكد من وصول تلك اللحوم، للفئات المستحقة والمستهدفة والأسر الأكثر احتياجا.

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