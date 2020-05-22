بلجيكا تفوز على إيطاليا وترافق فرنسا لدور الثمانية بأمم أوروبا للسيدات

أكمل المنتخب البلجيكي عقد المتأهلين لدور الثمانية من بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات، بعد فوزه على نظيره الإيطالي 1 / صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الرابعة.

وسجلت تينا دي كايني هدف المباراة الوحيد للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 49.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى أربع نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف المنتخب الفرنسي المتصدر برصيد سبع نقاط، والذي تعادل في مباراة ضمن نفس الجولة مع نظيره الأيسلندي بنتيجة 1 /1، فيما تجمد رصيد المنتخب الإيطالي عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير بفارق نقطتين خلف منتخب أيسلندا صاحب المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، تقدم المنتخب الفرنسي أولا عن طريق ميلفين مالارد في الدقيقة الأولى، قبل أن تدرك داجني برينجارسدوتير التعادل للمنتخب الأيسلندي من ضربة جزاء في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وسيواجه المنتخب البلجيكي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة، نظيره السويدي متصدر المجموعة الثالثة، فيما يلعب المنتخب الفرنسي متصدر المجموعة الرابعة مع نظيره الهولندي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

وفي باقي مواجهات دور الثمانية، تلعب إنجلترا، البلد المضيف، ومتصدر المجموعة الأولى مع إسبانيا، فيما تلعب ألمانيا مع النمسا.