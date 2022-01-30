محافظ بني سويف ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان مشروع المجمع الصناعي والحرفي بدلهانس

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، مشروع المجمع الصناعي والحرفي "الورش الحرفية" بقرية دلهانس، في حضور النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن، والمهندس مازن شقوير مسئول التداخل الحكومي المجتمعي بهيئة تنمية الصعيد.

وتجول المحافظ ورئيس الهيئة، داخل المجمع الحرفي، الذي نفذته هيئة تنمية الصعيد بتكلفة 30 مليون جنيه، ويستهدف توفير ما يقرب من 400 فرصة عمل على مساحة 360 مترا، ويتكون من طابقين، يضم الطابق الأول الأرضي 4 ورش وحمامات وغرفة أمن ومكتب إداري، ويضم الطابق الثاني: مشغل وحمامات وغرف أمن وإدارة.

وأثنى المحافظ، على المشروع الذي تم تنفيذه ضمن مشروعات هيئة تنمية الصعيد؛ بهدف الدفع بجهود التنمية المحلية لتعظيم سلاسل القيمة المضافة للموارد بالقرى، وتوفير فرص عمل للشباب، من خلال توفير الأبنية والمعدات والخامات التشغيلية، بتلك الوحدات الإنتاجية، وتدريب الشباب على إدارة الأعمال والتسويق، وطرح الوحدات لهؤلاء الشباب.

وناقش المحافظ، خطة تشغيل المجمع بداية من إجراءات تسلم المعدات والأجهزة اللازمة، وتذليل المعوقات، وخطة وبرامج التدريب، مؤكدا سرعة تنفيذ الإجراءات والخطوات لبدء تشغيل المشروع، الذي يعد نقطة انطلاقة مميزة في مجال دعم توجه الدولة في مجال المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية.

وأوضح اللواء شريف صالح رئيس الهيئة، أن المشروع شهد تعاونا وتكاملا بين المحافظة والهيئة والأجهزة المعنية، حيث يستهدف المشروع توفير فرص عمل ومصدر دخل كريم للمواطنين بالمدن والقرى.

وأكد أن الدولة تولى اهتماما خاصا لمحافظات الصعيد التي عانت من إهمال تنموي في السابق، وتسعى الدولة لإنجاز عدة مشروعات تحقق لأهالي الجنوب قفزة تنموية توفر للجميع حياة كريمة.

وتابع: "نسعى لتحقيق بعض الأهداف كالاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية؛ لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وتنفيذ المشروعات كثيفة العمالة والموفرة للمياه والطاقة، وتلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وجذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة".