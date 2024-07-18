توفيق عبدالحميد يرد على أنباء تدهور حالته الصحية

نفى الفنان توفيق عبدالحميد، ما أثيره عن تدهور حالته الصحية كما أثير في الساعات الماضية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن محبة الجمهور له تاج على رأسه.

وأضاف أنه تلقى اتصالًا من شركة إنتاج كبيرة، وأبلغته بأن الشركة تنتج مسلسلا للفنان محمد رمضان، وأنه في طور الكتابة، لكنه استغرب لأنّ هذه الشركة عندنا تعرض عليه عملًا فإنّ التواصل يكون من رئيس الشركة.

وأوضح أن اعتذر عن عدم قبول العرض لأنه اعتزل الفن، كما أن حالته الصحية تحول دون أن يستمر في المهنة، لكونه مصاب بانزلاق الغضروف ما يؤثر على قدمه، وبات من المستحيل أن يجري عملية جراحية، ما يدفعه لضرورة الاعتماد الدائم على العلاج الطبيعي.

ونوه بأنه تلقى الكثير من الاتصالات بعد ذلك، بجانب رسالة من الناقد الفني طارق الشناوي يطمئن عليه، فتيقن أن هناك خبرا منتشرا يتناول حالته الصحية ما أثار قلقا.

وأفاد بأنه استغرب من تردد أنباء عن تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على الحركة، ويكأنه أقرب ما يكون إلى الموت، ما أثار إزعاجا لمحبيه.



