 آسر ياسين يكشف عن بوستر فيلمه الجديد «الشايب ولاد رزق» - بوابة الشروق
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آسر ياسين يكشف عن بوستر فيلمه الجديد «الشايب ولاد رزق»

بوستر فيلم الشايب ولاد رزق
بوستر فيلم الشايب ولاد رزق
مصطفى الجداوي
نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 5:46 ص | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 5:46 ص

كشف الفنان آسر ياسين، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، عن بوستر فيلمه الجديد "الشايب ولاد رزق"، والمقرر عرضه في صيف العام المقبل 2020، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج حسين المنباوي.

ومن المتوقع ظهور فيلم "الشايب" كاستكمال لدور الفنان آسر ياسين الذي ظهر في نهاية الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2".

يذكر أن "ولاد رزق" خاض سباق عيد الأضحى الماضي، وكان من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، احمد داود، باسم سمرة، خالد الصاوي"، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

https://www.instagram.com/p/B1RzAOoHiFs/?utm_source=ig_web_copy_link

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