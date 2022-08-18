المصري يحسم ديربي القنال ويهزم الإسماعيلي برباعية في الدوري

حسم فريق المصري البورسعيدي ديربي القنال أمام الإسماعيلي لصالحه بعدما حقق الفوز بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي اقيم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدوري الممتاز.

وكان المصري بحاجة لهذا الفوز والحصول على الثلاث نقاط من أجل الهروب من مناطق الخطورة، حيث كان يقبع قبل هذه المباراة في المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة، وبعد الفوز على الإسماعيلي أزاحه من المركز التاسع واحتله المصري برصيد 36 نقطة، فيما تجمد رصيد الدراويش عند النقطة 36 في المركز العاشر.

واستعاد المصري نغمة الانتصارات في بطولة الدوري والتي غابت عن الفريق البورسعيدي في الأربع جولات الماضية حيث خسر من إيسترن كومباني والأهلي وتعادل مع إنبي وطلائع الجيش ومن ثم حقق الفوز أمام الإسماعيلي.

وظهرت النزعة الهجومية للمصري مبكرا عندما اصطدمت الكرة بالعارضة في الدقيقة 12 عندما شتت محمد الشامي كرة قوية سددها إلياس الجلاصي.

وفي الدقيقة 15 تعرض الإسماعيلي لحالة طرد للاعبه محمد هاشم بعد تدخل قوي على أوستن أموتو، واستغلها إلياس الجلاصي وسدد كرة قوية سكنت الشباك معلنا الهدف الأول لأصحاب الأرض.

واستمر القدر يعاند الإسماعيلي حيث أضطر حمزة الجمل، مدرب الدراويش، لإجراء أول تبديل إضطراري بعد حالة الطرد ليخرج محمد مخلوف ويشارك بدلا منه باهر المحمدي.

وفي الدقيقة 24 ابتسمت الكرة من جديد لإلياس الجلاصي الذي سدد كرة مشابهة للهدف الأول وسكنت الشباك من ضربة حرة مباشرة.

وهدأت المباراة حتى الدقيقة 44 التي رسم فيها حسن علي الهدف الثالث للمصري وقتل المباراة معنويا وذلك من كرة طولية رائعة من إيزي إيميكا إلى حسن علي يسار منطقة الجزاء ليمر من محمد فوزي حارس الإسماعيلي بطريقة رائعة ويسدد الكرة في الشباك وبعدها انتهى الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سعى الإسماعيلي لتسجيل هدف تقليص الفارق لكن وسط غفلة دفاعية بحتة استغل عمرو مرعي الموقف وسجل الهدف الرابع للمصري وذلك بعد كرة قطعت من عمرو الحلواني عن طريق كريم العراقي ليمرر إلى إيزي إيميكا الذي أرسل كرة مقوسة على رأس عمرو مرعي ليسدد الكرة في الشباك.

وسجل الإسماعيلي هدفه الأول في الدقيقة 79 من عمر المباراة عن طريق خالد النبريص من كرة عرضية أرضية من محمد عادل لاعب الإسماعيلي من يمين منطقة الجزاء إلى خالد النبريص الذي سدد الكرة مباشرة لتسكن الشباك.

ويستعد المصري لمواجهة البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي الإسماعيلي مع الأهلي يوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدوري الممتاز.