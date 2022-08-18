ارتفاع صادرات الوقود الصيني إلى أعلى مستوياتها منذ 3 شهور

أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع صادرات الصين من البنزين والديزل (السولار) خلال يوليو الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 3 شهور، بعد منح شركات التكرير الصينية حصصا إضافية للتصدير، بهدف الحد من المخزون المتراكم لديها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شحنات البنزين خلال الشهر الماضي بلغت 880 ألف طن بزيادة نسبتها 21% تقريبا عن الشهر السابق، وهي أكبر صادرات للبنزين منذ أبريل الماضي،حسبما كشفت بيانات حكومية. وتعادل هذه الكمية نحو 237 ألف برميل يوميا. كما زادت صادرات الديزل بنسبة 9% شهريا.

حصلت شركات التكرير الصينية على حصص تصدير وقود إضافية خلال الشهر الماضي بهدف الحد من المخزون المتراكم لديها نتيجة تراجع استهلاك الوقود في الصين خلال الشهور الماضية بسبب القيود التي تم فرضها على مختلف الأنشطة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ومع ذلك مازالت حصص التصدير المتاحة للشركات أقل منها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تسعى بكين إلى الحد من تصدير الوقود كجزء من جهود خفض معدلات التلوث في البلاد.

في الوقت نفسه زادت صادرات البنزين خلال الشهر الماضي بسبة 19% عن الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية. وصدرت الصين خلال الشهر الماضي 360 ألف طن ديزل وهي الكمية الأكبر منذ أبريل الماضي وتزيد بنسبة 74% عن صادرات الديزل خلال يوليو من العام الماضي، وهي تعادل نحو 87 ألف برميل يوميا.

ومن المحتمل أن تعطي شركات التكرير الصينية أولوية لتصدير الديزل نظرا لتراجع السوق المحلية بسبب انخفاض النشاط في قطاعي العقارات والتشييد. كما استقر الطلب المحلي على البنزين، رغم تمسك الحكومة الصينية باستراتيجية صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد.