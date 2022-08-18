روسيا تنقل 3 طائرات من طراز ميج- 31 مزودة بصواريخ كينجال إلى كالينينجراد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نقل 3 طائرات من طراز (ميج ــ 31) مزودة بصواريخ "كينجال" الفرط صوتية إلى قاعدة "تشكالوفسك" بمنطقة كالينينجراد في أقصى غرب روسيا.

وأفاد بيان للدفاع الروسية اليوم الخميس، بأنه "كجزء من تنفيذ إجراءات الردع الاستراتيجي الإضافية، تم اليوم نقل ثلاث طائرات (ميج-31) مزودة بصواريخ كينجال، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، إلى مطار تشكالوفسك في منطقة كالينينجراد"، مشيرة إلى أن المهام القتالية على مدار الساعة لطائرات "ميج-31" المزودة بصواريخ كينجال سيجري تنظيمها في مطار "تشكالوفسك".

وأكد البيان أنه خلال رحلة نقل الطائرات تم العمل على قضايا التفاعل مع الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية والطيران البحري لأسطول البلطيق الروسي.

إلى ذلك، قال فلاديمير روغوف عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه، إن القوات الأوكرانية قد تضرب مكان تخزين الوقود النووي أو نظام التبريد لوحدات الطاقة في زابوروجيه.

وأضاف روغوف -وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "أن القوات الأوكرانية قد توجه ضربة لمستودعات الوقود النووي المستعمل، أو دورة التبريد للمفاعلات النووية"، منوها بأنه لا يمكن استبعاد احتمال تنفيذ عمل تخريبي داخل المحطة من قبل أحد العاملين الذي يتعاون مع المسلحين.

وأشارت إدارة منطقة زابوروجيه إلى أن قصف واستهداف القوات الأوكرانية للمنطقة لا يتوقف عمليا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد صرحت مؤخرا أن نظام كييف كان يعد ويتعمد لاستفزاز مدوي في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه تزامنا مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأوكرانيا.