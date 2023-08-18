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قيس سعيد: الدولة لا تدار عبر صفحات فيسبوك


نشر في: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 9:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 9:36 ص

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن "الدولة لا تدار" عبر صفحات موقع "فيسبوك"، بل إنها "تدار من قبل من هو مسؤول فيها".

وخلال لقائه رئيس الحكومة أحمد الحشاني بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الخميس، شدد سعيد على أنه "لا وجود لأي شخص يمكن أن يتكلم باسم الدولة إلا إذا كان له سند قانوي داخلها".

جدير بالذكر أن سعيد  كان قد ترأس جلسة عمل مع كل من أحمد الحشاني رئيس الحكومة، وكمال الفقي، وزير الداخلية، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، ومالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، حيث تناول الاجتماع جملة من المواضيع أهمها مقاومة الاحتكار وتطبيق القانون على الجميع.

وأشار قيس سعيد في الاجتماع إلى أهمية وحدة الدولة وضرورة تناسق أعمال كل مؤسساتها.


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