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ترامب: سنفرض عقوبات جديدة على إيران خلال 48 ساعة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
دينا النجار
نشر فى : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 8:19 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 8:19 م

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال 48 ساعة، موضحًا أن هناك العديد من الخيارات للتعامل مع إيران بما يشمل الخيار العسكري، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الأربعاء.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو قال في تصريحات له اليوم، إن الهجمات على السعودية لم تأت من اليمن وإنما كان هجوما إيرانيا، واصفًا الهجوم على المنشآت النفطية السعودية بأنه «عمل حربي».

وأعلنت الرياض، يوم السبت الماضي، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لأرامكو، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، فيما تبنت جماعة "الحوثي" اليمنية المسؤولية عن الهجوم.


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