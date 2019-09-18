محافظ أسيوط يتفقد الأعمال النهائية لمحور الهضبة الغربية وتطوير الطريق الدائرى

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، الأعمال النهائية بمحور الهضبة الغربية، والذى تبلغ تكلفته 1,2 مليار جنيه، فضلا عن أعمال تطوير الطريق الدائرى وربطه بالمحور، وذلك تنفيذاً لخطة الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد والمدن العمرانية الجديدة.

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد محور طريق الهضبة الغربية والطريق المؤدي إلى مدينة ناصر الجديدة وربطه بالطريق الدائرى واستكمال أعمال الرصف ودهان البلدورات وإنارة الطريق، والذي يشرف عليه جهاز التعمير بوسط وشمال الصعيد، مشيدًا بمعدلات التنفيذ التي تمت.

وأشار إلى أن المحور عبارة عن طريق مزدوج يمتد بطول 22كم، كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر، وينفذه الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 1.2 مليار جنيه، بحيث يربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي ومدينة ناصر الجديدة على الهضبة الغربية على ارتفاع 180 مترا، بحيث يتفادى كافة التقاطعات العرضية كطريق أسيوط الغنايم وكوبري درنكة القديم ومخر السيل ومصرف الزاوية، والذى يختصر المسافة بين مدينة أسيوط ومدينة ناصر الجديدة فى مدة زمنية قدرها 15 دقيقة.

وأعلن المحافظ دعمه الكامل لتنفيذ المشروع وتذليل كافة العقبات، لافتًا إلى أن مدينة ناصر والتي بدأ العمل بها منذ 18 شهرًا بلغت استثماراتها حوالى 3 مليار و657 مليون جنيه لخلق أكبر تجمع سكني بالمحافظة يحتوى على جميع الخدمات والمرافق على مساحة 6006.2 فدان من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية لإقامة التجمع العمراني الجديد والذي يحتوي على مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية (صناعات صغيرة ومتوسطة) بهدف إحداث تنمية عمرانية شاملة.