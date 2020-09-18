رئيس البرلمان الألماني يدعو النواب إلى الالتزام بقواعد الوقاية من كورونا

دعا رئيس البرلمان الألماني، فولفجانج شويبله، النواب إلى الامتثال لقواعد الوقاية من جائحة كورونا.

وقال شويبله اليوم الجمعة في مستهل جلسة البرلمان: "يتعلق هذا الأمر على وجه الخصوص بارتداء الكمامات في جميع أروقة البرلمان".

وذكر شويبله أنه من المشروع أن يكون هناك اختلافات في الرأي فيما يتعلق بفوائد ارتداء الكمامات وخطورة الجائحة، وقال: "لكن في الديمقراطية يجب تقبل قرارات الأغلبية. وإلى جانب ذلك، اعتقد أنها مسألة مراعاة متبادلة نلتزم بها جميعا".

وكان نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي اتفقوا في اجتماع للكتلة البرلمانية للحزب على أن يقرر كل منهم بنفسه ما إذا كان سيرتدي الكمامة داخل البرلمان.

وقال المتحدث باسم الكتلة ماركوس شميدت اليوم إن البعض يرتدي كمامة، والبعض الآخر لا يرتديها، والبعض يرتديها داخل المصعد فقط.

وكانت نائبة رئيس البرلمان، بيترا باو، المنتمية لحزب "اليسار" قد لفتت انتباه الكتلة البرلمانية للبديل الألماني في مايو الماضي، بسبب عدم التزامهم الواضح بقواعد الحماية من انتقال العدوى.