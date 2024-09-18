رابطة الأندية تتعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم الدوري

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تعاقدت رابطة الأندية المصرية المحترفة مع شركة ألمانية لتنظيم بطولة الدوري المصري الممتاز بداية من الموسم الجديد، موسم 2024-205، والمنتظر انطلاقه في أكتوبر المقبل.

رابطة الأندية تجتمع عصر اليوم، الأربعاء، مع ممثلي الأندية، في مقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف؛ لمناقشة شكل الموسم الجديد في اجتماع مطول اليوم.

وأبلغت الرابطة مندوبي الأندية أنها أتمت التعاقد مع شركة ألمانية لإعداد جدول مباريات الدوري المصري في الموسم الجديد وتنظيم البطولة.

وأوضحت الرابطة أن هذه الشركة سبق لها العمل في تنظيم بطولات تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بجانب الدوري الألماني والإماراتي والتركي.

وينتظر الأهلي تسلم درع الدوري عن الموسم الماضي، حيث من المقرر استلامه عقب مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل.