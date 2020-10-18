إصابة طفلة سقطت من الطابق الثالث بالغربية

أصيبت طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا بكسور متفرقة بأنحاء جسدها؛ نتيجة سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها بقرية كفر حجازي بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، وتم نقلها إلى مستشفى المحلة العام، حيث تبين أن المصابة حاولت الهرب من النافذة، بعد قيام والدها بالتعدي عليها بالضرب، مما أسفر عن سقوطها وإصابتها.

وقال شهود عيان إن طفلة تدعى "سلمى . م .ن "، وقفزت من شرفة منزلها بالطابق الثالث بقرية كفر حجازي بدائرة مركز المحلة، أثناء قيام والدها بالتعدي عليها بالضرب؛ بسبب خلافات أسرية بين الأب والأم.

وأضاف شهود العيان أن الأب يعمل سائق ميكروباص ويتعاطى المخدرات، وكثير التعدي على الأم والفتاة بالضرب، وفي يوم الواقعة تعدى الأب على الفتاة بالضرب، مما دفعها إلى القفز من شرفة المنزل، وقام الأب بالذهاب بنجلته إلى مستشفى المحلة العام، وادعى إصابتها إثر حادث الاصطدام بدراجة بخارية "توك توك"، لكن والدتها التي تعمل في محل كوافير حررت محضرًا في نقطة مستشفى المحلة تتهم فيه الأب بتعذيب نجلته وإلقائها من شرفة المنزل.