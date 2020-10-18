وزير الخارجية البحريني: زيارة وفد إسرائيلي إلى المملكة تاريخية

قال وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن زيارة وفد إسرائيلي إلى المملكة تاريخية في مرحلة بدء فتح العلاقات بين البلدين؛ وصولًا إلى تعاون ثنائي مثمر في مختلف المجالات.

وأضاف الزياني، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن المملكة وقعت إعلان تأييد السلام وفتح العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل؛ انطلاقًا من رؤية الملك حمد بن عيسى، وإيمانه بتعزيز قيم التعايش والتفاهم بين أصحاب الأديان والثقافات المختلفة.

وأشار إلى أن السلام نهج ملك البحرين في المنطقة العربية التي عانت شعوبها من حروب وصراعات ونزاعات عديدة، وما رافقها من مآسي وفقدان الأمل في حياة مزدهرة.

وأوضح أن الملك يؤمن بالوصول إلى سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط كخيار استراتيجي، وحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال المفاوضات المباشرة للوصول إلى حل يرضي الطرفين.

وغادر وفد إسرائيلي أمريكي، من إسرائيل إلى البحرين، اليوم الأحد، في أول رحلة طيران تجاري مباشرة بين الجانبين.

ويترأس الوفد من الجانب الأمريكي وزير الخزانة ستيفن منوشين، ومن الجانب الإسرائيلي مستشار الأمن القومي مئير بن شباط.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقع إعلان سلام مع البحرين في حفل أقامه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 سبتمبر، بالتزامن مع توقيع نتنياهو اتفاق السلام مع الإمارات.