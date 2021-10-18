الصين: أول لقاح محلي لفيروس الورم الحليمي يحصل على التأهيل المبدئي من الصحة العالمية

أكد مطور لقاح سيكولين المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري، وهو أول لقاح تم تطويره ذاتيا في الصين، اليوم الاثنين، أنه حصل على التأهيل الأولي من منظمة الصحة العالمية.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أن هذه الخطوة تشير إلى أن منظمة الصحة العالمية أعطت اللقاح ختم موافقتها على السلامة والفعالية، وقد تصدره وكالات الشراء التابعة للأمم المتحدة حاليا.



يشار إلى أنه تم تطوير سيكولين بشكل مشترك من قبل جامعة شيامن وشركة شيامن إنوفاكس للتكنولوجيا الحيوية المحدودة، ما يجعل الصين ثالث دولة في العالم توفر إمدادا مستقلا من لقاح سرطان عنق الرحم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، وحاليا، دمجت بعض الأماكن في مقاطعات فوجيان وجيانغشي وسيتشوان وشاندونغ الصينية لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم المجاني أو نفذت حملات تطعيم مجانية للفتيات من سن 9 إلى 14 عاما.