 الصين: أول لقاح محلي لفيروس الورم الحليمي يحصل على التأهيل المبدئي من الصحة العالمية - بوابة الشروق
الإثنين 18 أكتوبر 2021 12:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

الصين: أول لقاح محلي لفيروس الورم الحليمي يحصل على التأهيل المبدئي من الصحة العالمية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 11:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 11:37 ص
أكد مطور لقاح سيكولين المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري، وهو أول لقاح تم تطويره ذاتيا في الصين، اليوم الاثنين، أنه حصل على التأهيل الأولي من منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أن هذه الخطوة تشير إلى أن منظمة الصحة العالمية أعطت اللقاح ختم موافقتها على السلامة والفعالية، وقد تصدره وكالات الشراء التابعة للأمم المتحدة حاليا.

يشار إلى أنه تم تطوير سيكولين بشكل مشترك من قبل جامعة شيامن وشركة شيامن إنوفاكس للتكنولوجيا الحيوية المحدودة، ما يجعل الصين ثالث دولة في العالم توفر إمدادا مستقلا من لقاح سرطان عنق الرحم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، وحاليا، دمجت بعض الأماكن في مقاطعات فوجيان وجيانغشي وسيتشوان وشاندونغ الصينية لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في برنامج التطعيم المجاني أو نفذت حملات تطعيم مجانية للفتيات من سن 9 إلى 14 عاما.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك