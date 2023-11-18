أردوغان: تركيا سوف تتخذ خطوات من أجل التفتيش النووي في إسرائيل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سوف تتخذ خطوات بشأن التفتيش النووي بحق دولة الاحتلال، نظرا لأنها ليست من الموقعين على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي ليست ملزمة باتباع قواعدها.



وقال أردوغان، للصحفيين خلال العودة من زيارته القصيرة لألمانيا، إن تركيا سوف تتقدم بطلب للوكالة الدولية للطاقة الذرية "تطلب آلية تفتيش" بحق إسرائيل، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.



وأضاف أردوغان: "سوف نواصل الضغط من تلك (الزاوية)".



والتقى الرئيس التركي بالمستشار الألماني أولاف شولتس في برلين مساء أمس الجمعة.



وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي ، دعا الرئيس التركي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الكشف عما إذا كانت دولة الاحتلال لديها أسلحة نووية، مثلما يفترض على نطاق واسع.



ويشار إلى أن أردوغان قد أتهم إسرائيل بارتكاب مذبحة في قطاع غزة جراء هجماتها على القطاع وألغى زيارة كانت مقررة لإسرائيل، وأعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال".



وجاءت هجمات الكيان الصهيوني ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي، وشملت هجمات صاروخية واقتحام لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.