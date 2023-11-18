أردوغان يكشف عن تحركات قانونية ضد المجازر الإسرائيلية في غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستتقدم مع أكثر من ألفي محام بشكوى إلى الجهات المعنية ضد المجازر الإسرائيلية في غزة.

جاء ذلك في كلمة السبت في فعالية للاتحاد الوطني لطلبة تركيا، حيث تطرق خلالها إلى زيارته إلى ألمانيا أمس، وفق وكالة الأناضول.

وقال أردوغان: «رأيت خلال زياتي لألمانيا أن العالم الغربي بأكمله والكيان الإمبريالي الصليبي متحدان في خندق واحد».

وتابع: «بيد إسرائيل نحو 10 آلاف من الرهائن (الفلسطينيين)، فلتعمل ألمانيا على إطلاق سراحهم ونحن بدورنا سنعمل من أجل ضمان الإفراج عن المحتجزين لدى حماس».

استكمل: «سنتقدم مع أكثر من ألفي محام بشكوى إلى الجهات المعنية ضد هذه المجازر».

ومنذ 43 يوما يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل، فيما وصل عدد الإصابات أكثر من 30 ألف مصاب، وذلك وفق الإحصاءات الصادرة حتى مساء الجمعة.