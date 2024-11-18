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الحكومة الجديدة في سريلانكا تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس

وكالات
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 12:55 م | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 12:55 م

أدت حكومة مكونة من 21 عضوا اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، أمام رئيس سريلانكا الجديد أنورا كومارا ديساناياكي ذو الميول الماركسية، بعد أن فاز حزبه بأغلبية الثلثين في البرلمان في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.

وتسمح نسبة الفوز التي حققها حزب الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي بإجراء إصلاحات شاملة، منها وعده أثناء حملته الانتخابية بوضع دستور جديد، دون الحاجة إلى دعم من أحزاب أخرى.

وتسعى سريلانكا جاهدة للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، بعد أن أعلنت إفلاسها إثر تخلفها عن سداد ديونها الخارجية في 2022.

وحصل حزب القوة الشعبية الوطنية بزعامة ديساناياكي على 159 مقعدا من أصل 225 مقعدا في الانتخابات التي جرت يوم الخميس.

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