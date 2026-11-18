شي يستضيف قادة العالم في قمة أبيك تمهيدا لاجتماع ثلاثي مع ترامب وبوتين يستضيف الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، عددا من قادة العالم في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، التي تُعقد في مدينة شنتشن جنوبي الصين.

ومن المقرر أن يفتتح شي القمة، التي تستمر يومين، بكلمة، يعقبها خطاب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي قطاع الأعمال.

ومن المتوقع أن يكون الحدث الأبرز غدا الخميس، عندما يعقد شي وبوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا ثلاثيا تاريخيا على هامش القمة.

ومن المتوقع أيضا أن يصل ترامب إلى شنتشن، الأربعاء. ويعتزم الرئيس الأمريكي بحث إمكانية خفض الترسانات النووية العالمية مع الرئيسين الصيني والروسي.

وتعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ سنويا.