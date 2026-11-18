نشرت قوات مدعومة من السعودية ومتحالفة مع الحكومة مزيدا من الجنود والمعدات الثلاثاء في مديرية طور الباحة والمناطق المحيطة بها، وفقا لمسؤولين عسكريين يمنيين اثنين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، لعدم تخويلهما بالتصريح لوسائل الإعلام.

وتعد مديرية طور الباحة هدفا للحوثيين في اليمن، كما تمثل خط الدفاع الأول عن مدينة عدن الساحلية، التي تبعد عنها نحو 85 كيلومترا (52 ميلا).

ولم يرد متحدث باسم المتمردين على اتصالات لطلب التعليق. وكرر الحوثيون مرارا أنهم لن يهاجموا عدن.

وانسحبت القوات المدعومة من السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع من مناطق على امتداد مضيق باب المندب، لتجنب محاصرتها من جانب الحوثيين والتركيز على تأمين عدن. وأتاح ذلك للمتمردين إحكام قبضتهم على المضيق الاستراتيجي في البحر الأحمر.